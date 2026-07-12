Koffie blijkt verrassende bondgenoot voor de lever – zelfs zonder cafeïne

Een grote analyse van honderdduizenden mensen laat zien dat koffiedrinkers minder vaak ernstige leverziekten ontwikkelen en er minder vaak aan overlijden dan mensen die geen koffie drinken. Opvallend: het positieve effect geldt niet alleen voor sterke espresso met cafeïne, maar ook voor decaf en oploskoffie.

Koffie en minder leverziekten

Uit meerdere recente studies blijkt dat regelmatige koffiedrinkers een duidelijk lager risico hebben op chronische leverziekten zoals levercirrose en leverkanker. Bij hogere consumptie – rond drie tot vier koppen per dag – daalt het risico op ernstige leverschade en leversterfte met tientallen procenten ten opzichte van mensen die helemaal geen koffie drinken.

Ook decaf werkt beschermend

Voor uitgeputte levercellen lijkt niet de cafeïne, maar het totaalpakket aan stoffen in koffie het belangrijkste wapen. Onderzoekers zien vergelijkbare voordelen bij gewone, cafeïnevrije en oploskoffie, wat erop wijst dat antioxidanten en andere bioactieve bestanddelen de lever mogelijk beschermen tegen vetophoping en ontsteking.pubmed.

Hoeveel koppen zijn ideaal?

Veel studies vinden de meeste winst bij ongeveer drie tot vier koppen per dag; bij vijf of meer koppen neemt het beschermende effect niet meer duidelijk toe. Artsen waarschuwen wel dat mensen met hartproblemen, hoge bloeddruk, ritmestoornissen of zwangerschap hun koffiedrempel met een arts moeten bespreken – voor hen kan decaf een veiligere route zijn.

Geen vrijbrief voor een ongezonde leefstijl