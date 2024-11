Raad van State wil meer weten over beroemd trapveldje Nijmegen

DEN HAAG (ANP) - De gemeente Nijmegen moet uitleggen waarom maatregelen die zijn verzonnen tegen de geluidsoverlast van een inmiddels 'wereldberoemd' trapveldje bij een school afdoende zouden zijn. De gemeente krijgt daar zestien weken de tijd voor, heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Het trap- en pannaveldje bij de school werd enkele jaren geleden wereldnieuws toen de gemeente het speelveld wilde sluiten, nadat omwonenden hadden geklaagd over het lawaai. Onder meer BBC News, Al Jazeera en Fox News kwamen naar Nijmegen omdat de gemeente kinderen het buitenspelen zou willen verbieden. Het schoolplein annex speelveld bestaat al veel langer dan de appartementengebouwen die eromheen zijn gebouwd. Bewoners van de nieuwe appartementen zeggen dat de gebouwen werken als een klankkast, waardoor speelgeluiden worden versterkt. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het geluidsniveau te hoog is.

De gemeente plaatste een bord bij het veldje dat er 's avonds en 's nachts niet gespeeld mag worden, maar de hoogste bestuursrechter is het met omwonenden eens dat het niet aannemelijk is dat enkel het plaatsen van een bord de geluidsoverlast voldoende zal verminderen. Er staan meer maatregelen op stapel om de geluidsoverlast te beperken, zoals het planten van een dichte haag. Maar, zegt de Raad van State, het duurt lang voor de planten groot genoeg zijn en bovendien helpt het niet dat er ballen in de beplanting geschoten zullen worden. Ook het effect van instructies aan de schoolkinderen dat er niet tegen houten palen geschoten mag worden is volgens de hoogste bestuursrechter twijfelachtig, aangezien er buiten schooltijd geen toezicht op het veldje is en er heel veel houten palen staan, waardoor de kans groot is dat toch per ongeluk ballen tegen de palen komen.

De Raad van State buigt zich weer over de zaak als de gemeente een nieuw besluit heeft genomen.