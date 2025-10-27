ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Raad voor de Rechtspraak oneens met uitbreiding taakstrafverbod

Samenleving
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 11:18
anp271025101 1
DEN HAAG (ANP) - De Raad voor de Rechtspraak is 'zeer kritisch' over mogelijke uitbreiding van het taakstrafverbod. In een verklaring schrijft de raad dat het kabinetsvoorstel de rol van de rechter zou aantasten. Het voorstel verbiedt rechters te kiezen welke straf ze opleggen bij geweld tegen hulpverleners en agenten. Daardoor kunnen rechters geen "hoognodig maatwerk" leveren, aldus de raad.
Mishandeling van onder meer politieagenten en hulpverleners mag na de uitbreiding van het taakstrafverbod niet meer alleen worden bestraft met een taakstraf of boete. Volgens de raad verliest de rechter hierdoor de ruimte om rekening te houden met de persoonlijke situatie van een verdachte.
De raad vindt het een misvatting dat geweld tegen hulpverleners niet al zwaar wordt bestraft en stelt dat het aan de rechter moet blijven om zulk geweld met een gevangenisstraf, taakstraf, boete of een combinatie daarvan te bestraffen. "Rechters hebben deze vrijheid nodig om hun werk goed te kunnen doen."
loading

POPULAIR NIEUWS

b730ef61 677f 46a8 bc20 1d98ed1d1b8a

Hoe vaders hun dochters vormen

ANP-540338476

Poetin vreest nieuwe staatsgreep nu Rusland eindelijk begint te bezwijken

9dba0eb9 1417 40bf b44e db60a0a1da5d

Slaap je beter als je bananen eet?

gandr-collage (23)

Twee PVV-Kamerleden vallen met nepbeelden anoniem Timmermans aan

shutterstock_2671810981

Slaaptekort zorgt ervoor dat je hersenen dingen onthouden die nooit gebeurd zijn

shutterstock_1653641029

Handen onthullen vroege signalen van leverproblemen – waar moet je op letten?

Loading