Raad voor de Rechtspraak oneens met uitbreiding taakstrafverbod

DEN HAAG (ANP) - De Raad voor de Rechtspraak is 'zeer kritisch' over mogelijke uitbreiding van het taakstrafverbod. In een verklaring schrijft de raad dat het kabinetsvoorstel de rol van de rechter zou aantasten. Het voorstel verbiedt rechters te kiezen welke straf ze opleggen bij geweld tegen hulpverleners en agenten. Daardoor kunnen rechters geen "hoognodig maatwerk" leveren, aldus de raad.

Mishandeling van onder meer politieagenten en hulpverleners mag na de uitbreiding van het taakstrafverbod niet meer alleen worden bestraft met een taakstraf of boete. Volgens de raad verliest de rechter hierdoor de ruimte om rekening te houden met de persoonlijke situatie van een verdachte.

De raad vindt het een misvatting dat geweld tegen hulpverleners niet al zwaar wordt bestraft en stelt dat het aan de rechter moet blijven om zulk geweld met een gevangenisstraf, taakstraf, boete of een combinatie daarvan te bestraffen. "Rechters hebben deze vrijheid nodig om hun werk goed te kunnen doen."