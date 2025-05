Radboud Universiteit annuleert viering om pro-Palestijns protest

NIJMEGEN (ANP) - De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft een bijeenkomst ter ere van de eigen 102e verjaardag afgelast vanwege een pro-Palestijns protest. Na de opening van de zogenoemde Dies Natalis "werd de ceremonie onderbroken door een demonstrant die in de aula het woord nam", schetst de universiteit. "Na enkele minuten geluisterd te hebben naar de demonstrant, gaf deze geen gehoor aan herhaalde verzoeken om het betoog te beëindigen." Daarop werd besloten de bijeenkomst te staken.

Pro-Palestijnse demonstranten betogen ook buiten en hebben tenten opgezet op de campus. Ze verwijten de universiteit "medeplichtigheid aan genocide" door samenwerking met Israëlische instellingen. Het universiteitsbestuur maakte maandag bekend die samenwerkingen te willen opschorten. Wetenschappers mogen individueel eigen afwegingen maken.

Vorige week kwam het tot ongeregeldheden. Drie activisten werden aangehouden voor openlijk geweld. Een van de activisten werd door een politiehond gebeten en moest in het ziekenhuis worden behandeld. De Rijksrecherche onderzoekt zoals gebruikelijk bij dit soort gebeurtenissen of de inzet van de hond geoorloofd was.

Confrontaties

Zowel de Radboud Universiteit zelf als medewerkers deden na de confrontaties aangifte van geweld en huisvredebreuk. Volgens de universiteit werd een beveiliger in de hand gebeten. Andere medewerkers zouden zijn gekrabd en "vastgegrepen en geslagen".

De activisten van Nijmegen Student Encampment hebben een heel andere lezing. Zij stellen juist dat de beveiliging en de politie zich gewelddadig gedroegen.