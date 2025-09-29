Rapport: emancipatiebeleid werkt, maar is niet altijd meetbaar

DEN HAAG (ANP) - Het emancipatiebeleid van de Nederlandse overheid heeft tussen 2018 en 2025 bijgedragen aan maatschappelijke verandering, staat in een rapport over die periode. De resultaten zijn echter niet altijd meetbaar door de manier waarop het beleid is opgesteld.

In het onderzoek dat voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gemaakt, staat dat het beleid onder meer heeft geholpen om aandacht te creëren voor grensoverschrijdend gedrag en gelijkheid op school en werk. Verder is te lezen dat het beleid goed is uitgevoerd en dat er draagvlak voor is.

De onderzoekers zijn ook kritisch. Zo zijn er zorgen over het toenemende aantal meldingen van geweld tegen mensen uit de lhbti-gemeenschap. Voor veranderingen op scholen en arbeidsplaatsen moet wet- en regelgeving komen, nadat de afgelopen jaren vooral is ingezet op cultuurverandering. Ook op het gebied van zorg moeten stappen worden gezet om die te verbeteren voor bijvoorbeeld trans mensen, staat in het onderzoek.