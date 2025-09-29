IJslandse budgetmaatschappij Fly Play staakt alle activiteiten

REYKJAVIK (ANP/RTR) - De IJslandse budgetluchtvaartmaatschappij Fly Play staakt per direct alle activiteiten. Daardoor komen alle vluchten van de maatschappij te vervallen en verliezen ongeveer vierhonderd werknemers hun baan. Fly Play wijst onder meer op de aanhoudend slechte financiële prestaties van het bedrijf en op zwakke ticketverkopen.

Volgens de website van Fly Play was Amsterdam een van de bestemmingen waarop werd gevlogen. Naast Europese bestemmingen vloog Fly Play ook naar de Verenigde Staten.

In het tweede kwartaal van dit jaar vervoerde de maatschappij 361.000 passagiers, wat er minder waren dan een jaar eerder. Ook werd opnieuw een nettoverlies in de boeken gezet. De thuisbasis van Fly Play is de nationale IJslandse luchthaven Keflavík in de buurt van hoofdstad Reykjavik.