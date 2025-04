Rechtbank denkt komende weken na over verzoeken in zaak-Weski

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank heeft de komende weken nodig om na te denken over alle verzoeken die donderdag zijn gedaan in de zaak van voormalig advocaat Inez Weski. Uiterlijk 22 mei volgen de beslissingen, zei de voorzitter aan het einde van de voorbereidende zitting in de rechtbank in Rotterdam. Weski wordt verdacht van deelname aan de criminele drugs- en witwasorganisatie van haar voormalige cliënt en Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi.

De meeste verzoeken van de advocaten van Weski gaan over de detentieomstandigheden. Na haar arrestatie twee jaar geleden heeft ze negen dagen op een "onwettige plek" vastgezeten. De Inspectie Justitie en Veiligheid meldde deze week dat Weski (70) vastzat op "een niet erkende en gecontroleerde plaats". Dat was in een ondergrondse bunker in Kamp Zeist.