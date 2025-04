Regels voor tijdelijk verhuren aan studenten worden simpeler

DEN HAAG (ANP) - Het moet makkelijker worden om woningen tijdelijk te verhuren aan studenten. Dat schrijft minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting, BBB) in een brief aan de Tweede Kamer. Ze wil de regels aanpassen om "verlichting" te bieden aan met name particuliere verhuurders.

Sinds juli vorig jaar zijn tijdelijke huurcontracten in principe verboden. Voor studenten geldt een uitzondering, onder de voorwaarde dat ze tijdelijk in een andere gemeente een woning huren dan waar ze wonen. "In de praktijk blijkt deze uitzondering echter onduidelijk en leidt deze tot vragen en signalen van oneigenlijk gebruik", aldus Keijzer.

De minister stelt daarom voor om studenten als hele groep uit te zonderen. Op die manier moeten tijdelijke contracten voor alle studenten mogelijk worden, ongeacht waar ze wonen. Studenten die in dezelfde stad op kamers willen als waar ze vandaan komen, zouden daardoor mogelijk makkelijker een plek kunnen vinden.