BBB noemt Extinction Rebellion een terroristische organisatie

BBB vindt Extinction Rebellion (XR) een terroristische organisatie. Het Kamerlid Marieke Wijen-Nass verzoekt justitieminister David van Weel (VVD) daarom om een verbod te onderzoeken. Aanleiding is het bericht dat de protestgroep bij een actie de verboden stof boterzuur wilde gebruiken. XR liet donderdag weten dat het om een 1 aprilgrap gaat.

XR had in een brief aan 29 gemeenten aangekondigd om komende zaterdag boterzuur te verspreiden in winkels met fast fashion. Toen dat een grap bleek, zei de protestgroep alleen van plan te zijn om misschien naar Rotterdam te gaan met boterzuur. Dat is een stinkende stof die onder andere hoofdpijn en misselijkheid kan veroorzaken. Maar XR weet niet zeker of activisten dat ook daadwerkelijk gaan doen.

Wijen-Nass ziet "steeds zichtbaarder" parallellen met de linkse actiegroep RaRa, die in de jaren tachtig en negentig bomaanslagen pleegde. De PVV vindt XR al langer een terroristische organisatie.