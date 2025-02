Rechtbank doet aangifte van doxing na verwensingen tegen rechter

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft aangifte gedaan van "in elk geval doxing" naar aanleiding van verdachtmakingen op sociale media aan het adres van een rechter en diens partner. Dat laat een woordvoerster van de Amsterdamse rechtbank maandag weten. Onder doxing wordt verstaan het verspreiden van persoonsgegevens met als doel iemand te intimideren. Volgens de rechtbank is in dit soort situaties ook "altijd aandacht voor de veiligheid van de betrokken medewerker en diens gezin" en worden zo nodig maatregelen getroffen.

De rechter in kwestie haalde vorige week een streep door het inreisverbod dat het kabinet wilde instellen voor drie islamitische predikers. Volgens de ministers David van Weel (Justitie en Veiligheid) en Marjolein Faber (Asiel en Migratie) had het drietal in het verleden extremistische uitspraken gedaan over onder meer vrouwen en homo's en waren ze daarom niet welkom in Nederland. De rechtbank oordeelde echter dat de ministers hun besluit onvoldoende hadden onderbouwd.

Na dat besluit van de rechtbank gingen op onder meer X berichten rond met de naam en foto van de betrokken rechter, vergezeld van verdachtmakingen en verwensingen. Ook zijn partner werd genoemd. De Raad voor de rechtspraak liet vrijdag al weten de berichten af te keuren.