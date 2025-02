Banks volgt Piazza op als bondscoach Nederlandse volleyballers

NIEUWEGEIN (ANP) - Joel Banks is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse volleyballers. De 49-jarige Brit volgt de Italiaan Roberto Piazza op, wiens aflopende contract in september na vijf jaar niet werd verlengd.

Banks werkte in Nederland als assistent-coach bij Martinus in Amstelveen en als hoofdcoach van Langhenkel Doetinchem, het huidige Orion Stars. Met die ploeg won hij het landskampioenschap. Banks tekent een contract voor twee seizoenen met een optie voor nog twee jaar.

"Nederland is een echt volleyballand met niet alleen een grote historie, maar zeker ook een grote toekomst. Ik ben er zeker van dat het team de komende jaren voldoende potentie heeft om zijn huidige positie op het wereldtoneel te behouden en om van daaruit te werken naar nieuwe doelen", aldus Banks, die zijn baan als bondscoach gaat combineren met het trainerschap bij Berlin Recycling Volleys, in een persbericht van volleybalbond Nevobo. De Braziliaan Alexandre Leal, met wie Banks samenwerkt bij Berlin Recycling, gaat ook deel uitmaken van de staf van Oranje.

"We zochten naar een trainer/coach met ervaring en met wie we vol vertrouwen aan een nieuwe periode kunnen gaan werken. We zijn blij met een coach die zo goed in het door ons opgestelde profiel past. Banks heeft in het internationale volleybal zijn sporen verdiend en is goed voorbereid op de opdracht die wij hem meegeven", reageert Heleen Crielaard, technisch directeur van de Nevobo, op de aanstelling van de nieuwe bondscoach.