Rechtbank verlengt tbs kindermisbruiker Robert M. met twee jaar

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank heeft maandag bepaald dat de tbs van Robert M., veroordeeld voor ernstig seksueel misbruik van tientallen zeer jonge kinderen, met twee jaar wordt verlengd. De rechtbank volgde daarmee de vordering van het Openbaar Ministerie.

M. (41) werd in 2014 onherroepelijk veroordeeld tot bijna negentien jaar cel en tbs met dwangverpleging. In 2023 begon zijn behandeling in het kader van de tbs. Maandag was de eerste verlengingszitting.

De zogeheten Amsterdamse zedenzaak leidde destijds tot veel afschuw en grote onrust. M. misbruikte kinderen op de crèche waar hij werkte en kinderen op wie hij bij mensen thuis paste. Het misbruik legde hij vast op film, de beelden deelde hij met andere pedofielen. M. heeft onder meer een pedofiele stoornis. Volgens deskundigen is het gevaar voor herhaling onverminderd hoog.

Maatregel

M. is destijds een zogeheten ongemaximeerde tbs opgelegd. De rechtbank kan de maatregel daardoor onbeperkt verlengen, zolang dat nodig is voor de bescherming van de samenleving. Het OM voorziet een zeer langdurig verblijf van M. in de tbs-kliniek.

M. verscheen in de rechtszaal met een grote zwarte pruik op, om zijn gezicht te verhullen voor onder meer de aanwezige pers. Hij verklaarde dat hij te maken heeft met bedreigingen in de kliniek waar hij verblijft. Welke kliniek dat is, wordt om veiligheidsredenen niet bekendgemaakt.

Deskundigen

Volgens deskundigen is er nog steeds sprake van stoornissen, waaronder een pedofiele. De behandeling verkeert in de beginfase. M. zei zich niet te verzetten tegen verlenging van zijn verblijf in de tbs-kliniek. "Hij zal zich blijven inzetten voor zijn behandeling, zoals hij de afgelopen twee jaar heeft gedaan", merkte zijn advocaat op.

Richard Korver, advocaat van een groot aantal slachtoffers en hun ouders, had de rechtbank van tevoren gevraagd namens hen het woord te mogen voeren op de zitting. De rechtbank heeft dat verzoek afgewezen, omdat de wet dat niet toestaat. Zolang M. in een tbs-kliniek verblijft hebben zij geen spreekrecht. "Spreekrecht is er wel voor hen als er in de toekomst mogelijk een voorwaardelijke beëindiging van de verpleging aan de orde zal zijn", aldus de rechtbank. "Dan mogen zij hun mening geven over voorwaarden die hen direct raken zoals een contact- of locatieverbod."

Korver beklaagde zich in aanloop naar de zitting over gebrekkige informatievoorziening door justitie aan de ouders. Zijn cliënten worden daardoor plotseling geconfronteerd met ontwikkelingen in de zaak.