Houthi's claimen aanval op vrachtschip Rode Zee

SANAA (ANP/AFP) - De Jemenitische Houthi's hebben de aanval op een vrachtschip op de Rode Zee opgeëist. Het vaartuig werd zondag voor de zuidwestkust van Jemen aangevallen. Het was de eerste aanval op de scheepvaart in de Rode Zee in maanden.

De aanval duurde langer dan vier uur. Israël voerde daarna aanvallen uit op doelen van de Houthi's, de eerste in bijna een maand. Het schip Magic Seas loopt nu het gevaar te zinken. De negentien bemanningsleden van het zwaar beschadigde schip zijn ongedeerd gebleven en geëvacueerd.

Het schip vervoerde ijzer en kunstmest van China naar Turkije, verklaart rederij Stem Shipping. Er was volgens het bedrijf geen link met Israël. De Houthi's hebben sinds de oorlog in Gaza Israël en de scheepvaart op de Rode Zee aangevallen. Ze zeggen daarmee de Palestijnen te steunen.