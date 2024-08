Rechtbank: veroordeelde Puttense moordzaak niet vervroegd vrij

ARNHEM (ANP) - De 49-jarige Ron P., veroordeeld voor onder meer de Puttense moordzaak, komt niet vervroegd vrij. Dat heeft de rechtbank in Arnhem dinsdag bepaald. P. werkt niet mee aan persoonlijkheidsonderzoeken. Daardoor kan geen pakket voorwaarden worden samengesteld aan de hand waarvan het gevaar voor herhaling kan worden ingeperkt, aldus de rechtbank. P. moet nog 3,5 jaar zitten.

De Puttense moordzaak draait om de gewelddadige dood van de 23-jarige stewardess Christel Ambrosius. Zij werd in 1994 in het huis van haar oma in Putten verkracht en vermoord. Aanvankelijk werden twee mannen hiervoor veroordeeld. Na herziening van hun zaak werden zij vrijgesproken. De geruchtmakende zaak geldt nog steeds als een van de grootste rechterlijke dwalingen uit de Nederlandse rechtsgeschiedenis. De in 2021 vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries heeft jarenlang gestreden om de onschuld van de twee mannen aan te tonen.

In 2008 arresteerde de politie P. als verdachte. Hij werd veroordeeld. Ook werd hij schuldig bevonden aan de doodslag op Anneke van der Stap (22) in Rijswijk. In totaal kreeg P. twintig jaar gevangenisstraf opgelegd. De man heeft altijd ontkend, in beide zaken. DNA-sporen zijn cruciaal geweest in de bewijsvoering.