Caterpillar verkoopt minder graafmachines en bulldozers

IRVING (ANP) - De Amerikaanse fabrikant van onder meer graafmachines, bulldozers en zware mijnbouwtrucks Caterpillar heeft in het afgelopen kwartaal minder machines verkocht. Daardoor ging de omzet van het bedrijf omlaag. Wel boden hogere verkoopprijzen van de machines van Caterpillar enig tegenwicht.

De omzet daalde op jaarbasis met 4 procent tot 16,7 miljard dollar. Volgens Caterpillar is die lagere verkoop vooral het gevolg van de afbouw van voorraden door dealers. Het bedrijf levert zijn bekende geel-zwarte machines voor gebruik in de bos- en mijnbouw en ook in de bouwindustrie. Ook maakt Caterpillar machines voor energiecentrales en zware locomotieven. Het concern wordt door zijn brede en internationale activiteiten ook wel gezien als barometer voor de wereldeconomie.

De nettowinst lag in de afgelopen periode op bijna 2,7 miljard dollar, tegen iets meer dan 2,9 miljard dollar een jaar eerder. Caterpillar had in april al gewaarschuwd voor een lagere verkoop in het tweede kwartaal. Het bedrijf, met zijn hoofdkantoor in het Texaanse Irving, behoort tot de grootste machinebouwers ter wereld.