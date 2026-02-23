Rechter blokkeert publicatie rapport geheime documenten Trump

WASHINGTON (ANP/AFP) - Een Amerikaanse rechter heeft de voormalige speciaal aanklager Jack Smith verboden om zijn rapport over president Donald Trumps achterhouden van geheime documenten te publiceren. Justitie liet die zaak vallen na de verkiezingsoverwinning van Trump in november 2024 en volgens rechter Aileen Cannon, die door Trump is aangesteld, is het niet eerlijk om informatie openbaar te maken uit een zaak die niet is afgerond.

Trump werd vervolgd omdat hij na zijn eerste ambtstermijn (2017-2021) documenten met gevoelige informatie had meegenomen naar zijn landhuis Mar-a-Lago en de autoriteiten had verhinderd om die documenten terug te halen.

Smith leidde het onderzoek, maar Cannon oordeelde eerder al dat hij niet op de juiste manier was aangesteld als speciaal aanklager. Ze verwierp daarom de hele zaak. Justitie ging in beroep, maar stopte daarmee toen Trump voor de tweede keer verkozen werd als president.