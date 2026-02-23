ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechter blokkeert publicatie rapport geheime documenten Trump

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 18:28
anp230226164 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - Een Amerikaanse rechter heeft de voormalige speciaal aanklager Jack Smith verboden om zijn rapport over president Donald Trumps achterhouden van geheime documenten te publiceren. Justitie liet die zaak vallen na de verkiezingsoverwinning van Trump in november 2024 en volgens rechter Aileen Cannon, die door Trump is aangesteld, is het niet eerlijk om informatie openbaar te maken uit een zaak die niet is afgerond.
Trump werd vervolgd omdat hij na zijn eerste ambtstermijn (2017-2021) documenten met gevoelige informatie had meegenomen naar zijn landhuis Mar-a-Lago en de autoriteiten had verhinderd om die documenten terug te halen.
Smith leidde het onderzoek, maar Cannon oordeelde eerder al dat hij niet op de juiste manier was aangesteld als speciaal aanklager. Ze verwierp daarom de hele zaak. Justitie ging in beroep, maar stopte daarmee toen Trump voor de tweede keer verkozen werd als president.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549637638

Aldi keert terug: hoe de ongezellige dozenwinkel een moderne prijsvechter werd

155989585_m

Je koptelefoon kan schadelijk zijn

2025-12-12t181134z-657674452-rc2yeiaxr4za-rtrmadp-3-ukraine-crisis-south-frontline

Het dorp waar Russische soldaten een levensverwachting van 12 minuten hebben

186242413_m

"Als prostaatchirurg zou ik willen dat elke man dit wist"

wat-vraagt-winter-vol-liefde-ster-pearl-voor-een-schilderij-dit-bedrag-verrast-fans

Wat kost een schilderij van ‘Winter vol liefde’-ster Pearl? Fans staan versteld

167589640_m

Trumps tariefblunder: hoe China en Brazilië de grote winnaars worden van het nieuwe handelsbeleid

Loading