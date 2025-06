Rechter: dinsdag besluit rectificatie artikel over advocaat Taghi

AMSTERDAM (ANP) - De rechter beslist dinsdag over de eis van de voormalige advocaat van Ridouan Taghi dat De Telegraaf een rectificatie plaatst over een column eerder deze maand. Volgens advocaat Vito Shukrula heeft misdaadjournalist John van den Heuvel "feitelijk onjuiste, kwalijke en lasterlijke informatie" gepubliceerd over hem. Ondanks eerdere berichten dat Shukrula donderdag aanwezig zou zijn bij het door hem aangespannen kort geding in de rechtbank Amsterdam, was hij er niet. Van den Heuvel was er wel via videoverbinding vanaf zijn vakantieadres.

Van den Heuvel schreef in de column van 4 juni dat Shukrula een-op-een kon communiceren met zijn ex-cliënt Taghi, terwijl de deken hem zou hebben opgedragen Taghi altijd met twee advocaten te bezoeken. Shukrula betwist dit. Sultan Kat, advocaat van Shukrula in het kort geding, vertelde de rechter uit eigen ervaring te kunnen bevestigen dat dit nooit het geval was. Shukrula vormde samen met Carlo Crince Le Roy en Kat de verdediging van Taghi in het liquidatieproces Marengo.

In de column staat als reactie van Nico Meijering, Shukrula's advocaat in de strafzaak, "dat er tijdens de bezoeken nooit criminele informatie is uitgewisseld". "Ik vind en vond dat een kernachtige samenvatting van de reactie van Meijering. Het is niet woordelijk wat hij zei, maar wel de kernboodschap", aldus Van den Heuvel.

Shukrula wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi en het doorgeven van berichten van de Marengo-hoofdverdachte. Hij is in april opgepakt en na ruim twee maanden voorarrest weer op vrije voeten. Hij is de derde advocaat van Taghi die is opgepakt. Begin 2023 is zijn neef en tevens advocaat Youssef T. veroordeeld voor het doorspelen van berichten naar de buitenwereld. De strafzaak tegen Taghi's andere voormalige advocaat Inez Weski is nog bezig.