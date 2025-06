Jonge vrouwen voelen zich onveilig in Gronings uitgaansleven: ‘Het nieuwe Rotterdam’

Steeds meer jonge vrouwen mijden het bruisende hart van het Groningse uitgaansleven na middernacht, omdat ze zich daar niet veilig voelen. Ondertussen heeft de politie zijn handen vol aan de raddraaiers en delen dames voor de zekerheid hun locatie met elkaar via de telefoon wanneer ze naar huis gaan.

Het Groningse weblog Sikkom gaat afgelopen zaterdagnacht op onderzoek uit. Op de Grote Markt klinkt een schreeuw: “A.C.A.B. ('all cops are bastards')” Een groepje jongens loopt luidruchtig door het centrum. Twee agenten trekken de schreeuwlelijk zonder pardon uit zijn groep. “Hij deed helemaal niets”, verdedigt een vriend hem nog. Tevergeefs: er wordt proces-verbaal opgemaakt.

Even verderop in een steegje wordt een man in de boeien geslagen. Het tafereel wekt nauwelijks verbazing bij het uitgaanspubliek. Zatte stappers, uitpuilende prullenbakken, beveiligers bij de deuren — het is de normale chaos van de nacht.

Dieptepunt in veiligheidsbeleving

Volgens recent onderzoek in opdracht van de gemeente is de veiligheidsbeleving in Groningen op een dieptepunt beland. Vooral jonge vrouwen voelen zich onveilig in de Poelestraat en Peperstraat, het kloppend hart van het uitgaansleven.

Laura (19) en Eliza (bijna 19) komen uit Veendam en vermijden de bekende uitgaansstraten. “Als je daar als meisje over straat loopt, word je geïntimideerd. Akelig volk daar. Het ‘nieuwe Rotterdam’ wordt wel gezegd.” Eliza voegt eraan toe: “Mijn ouders willen nu dat ik om 3 uur weg ben, want dan begint de ellende.”

Locatie delen

Ilse (21) en haar vriendinnen drinken voor de nachtwinkel nog snel een shotje Flügel. Ze zijn opgegroeid in het Groningse dorp Bedum en stappen al jaren in de stad. Toch zegt Ilse: “Ik wil hier ‘s nachts niet alleen rondlopen. Vorig jaar is er nog een meisje verkracht aan de Hereweg.”

Drie van de vriendinnen werden ooit klemgereden door een auto met drie mannen. “Doodeng”, zegt Kim. “Gelukkig kwamen we op een fietspad waar zij niet bij konden.” Manon (23) voegt toe: “Als we naar huis gaan, delen we onze locatie via de telefoon. Zo weet je zeker dat iedereen veilig thuis is.”

De weiger-deur

Bij Donovan’s houdt beveiliger Clifton de wacht. “Dit is de weiger-deur.” Hij ziet veel ongewenste types voorbijkomen. “We zien hier ‘s nachts veel rottigheid op straat. Er is dan weinig respect voor gezag en regels.”