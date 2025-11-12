ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechter doet over twee weken uitspraak over PAS-melders

Samenleving
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 13:27
anp121125129 1
ZUTPHEN (ANP) - Over of zogeheten PAS-melders gelegaliseerd moeten worden, doet de rechter over twee weken uitspraak. Farmers Defence Force (FDF) had een kort geding aangespannen tegen de Staat, de zaak diende woensdag in de rechtbank in Zutphen. PAS-melders zijn boeren die volgens FDF buiten hun schuld om niet de juiste natuurvergunning hebben en in feite illegaal werken.
In het kort geding eist FDF dat boerenbedrijven zonder vergunning "onmiddellijk" worden gelegaliseerd. In eerste instantie gaat de zaak over zeven PAS-melders. Eerder hoefden boerenbedrijven volgens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunning aan te vragen, een melding van hun stikstofuitstoot was voldoende. De Raad van State vernietigde deze aanpak van de overheid in 2019. De boeren hebben nu een vergunning nodig, maar lokale overheden kunnen die vaak niet afgeven omdat er onvoldoende stikstofruimte is. PAS-melders verkeren sindsdien naar eigen zeggen in grote onzekerheid.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 474018284

Koop je veel producten met korting? Dan ben je vaker te dik

ANP-523496891

Dit zijn de populairste reisbestemmingen van 2026 volgens Booking.com

de-handen-van-de-russische-president-vladimir-poetin-lijken-verschrompeld-in-een-onlangs-gepubliceerde-video

Hoe ziek is Poetin?

69832277_m

Mysterieuze holtes ontdekt achter muur van Egyptische piramide

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

anp111125175 1

Moerdijk moet verdwijnen: Brabants dorp wordt door gemeente van de kaart geveegd

Loading