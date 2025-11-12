Rechter doet over twee weken uitspraak over PAS-melders

ZUTPHEN (ANP) - Over of zogeheten PAS-melders gelegaliseerd moeten worden, doet de rechter over twee weken uitspraak. Farmers Defence Force (FDF) had een kort geding aangespannen tegen de Staat, de zaak diende woensdag in de rechtbank in Zutphen. PAS-melders zijn boeren die volgens FDF buiten hun schuld om niet de juiste natuurvergunning hebben en in feite illegaal werken.

In het kort geding eist FDF dat boerenbedrijven zonder vergunning "onmiddellijk" worden gelegaliseerd. In eerste instantie gaat de zaak over zeven PAS-melders. Eerder hoefden boerenbedrijven volgens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunning aan te vragen, een melding van hun stikstofuitstoot was voldoende. De Raad van State vernietigde deze aanpak van de overheid in 2019. De boeren hebben nu een vergunning nodig, maar lokale overheden kunnen die vaak niet afgeven omdat er onvoldoende stikstofruimte is. PAS-melders verkeren sindsdien naar eigen zeggen in grote onzekerheid.