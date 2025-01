Rechter drukt kabinet volgens ChristenUnie met neus op de feiten

DEN HAAG (ANP) - De rechter drukt het kabinet met de neus op de feiten, heeft oppositiepartij ChristenUnie laten weten in een reactie op de gerechtelijke uitspraak over het stikstofbeleid. De rechter oordeelde in een zaak aangespannen door Greenpeace dat het kabinet zijn stikstofdoel van 2030 moet halen.

"Het kabinet is nu aan zet om het voortouw te nemen. Het is nodig dat met visie en vaart plannen op tafel worden gelegd. Goede plannen die een weg vooruit laten zien, steunen we. Het is nu tijd voor daden", zei partijleider Mirjam Bikker in een verklaring.

Landbouwwoordvoerder Pieter Grinwis vindt dat het kabinet nu moet stoppen met zijn vertragingstechniek. "Het is goed dat de stikstofstress bij het kabinet is toegeslagen. Het is immers hoog tijd voor realiteitszin bij het kabinet."