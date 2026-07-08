Rechter geeft miljoenenvergoeding vrij in Trump-Carroll-zaak

NEW YORK (ANP/RTR) - Een rechter in New York heeft groen licht gegeven voor de uitbetaling van miljoenen aan schadevergoeding voor E. Jean Carroll. Daarmee ontvangt de columnist en schrijver nu omgerekend bijna 5,1 miljoen euro van president Donald Trump.

De columnist en schrijver had meerdere zaken aangespannen tegen Trump, vanwege misbruik in een paskamer in Manhattan in de jaren 90. Ook vanwege de daaropvolgende lasterlijke uitingen van Trump spande ze een zaak aan.

Een laatste poging van Trump om in beroep te gaan tegen de veroordeling, werd afgelopen maand niet-ontvankelijk verklaard. Dinsdag nog probeerden Trumps advocaten het uitkeren van de schadevergoeding tegen te houden door een petitie in te brengen bij het Hooggerechtshof en zo het geld alsnog te bevriezen. De rechter koos er desondanks voor om het geld toch vrij te geven.

De vergoeding voor Carroll stond al op een door de rechtbank beheerde rekening, maar werd daar geblokkeerd tot er een uitspraak in het hoger beroep zou zijn.