Trump: Syrië wordt van terrorismelijst gehaald

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten Syrië van een lijst met landen te halen die terrorisme financieren, meldt persbureau Reuters op basis van een brief die Trump stuurde aan de Syrische president Ahmed al-Sharaa. Het Amerikaanse Congres heeft 45 dagen om het besluit te beoordelen voordat het definitief wordt.

Eerder op de dag hielden Trump en Al-Sharaa een gezamenlijke persconferentie na afloop van de NAVO-top in Ankara. Trump zei daar al dat hij Syrië waarschijnlijk van de lijst zou halen.

De VS hadden lange tijd ook een uitgebreid pakket aan sancties tegen Syrië dat bekend stond als de Caesar Act. Dat werd opgeheven na de val van dictator Bashar al-Assad.

"Ik heb beloofd alle obstakels weg te nemen die jullie ervan weerhouden je land opnieuw op te bouwen, en zeer binnenkort zullen jullie dat eindelijk kunnen doen", schrijft Trump in de brief. Volgens hem staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. Door de sancties kon dat lange tijd niet.