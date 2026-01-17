ECONOMIE
Rechter legt inzet ICE-agenten in Minnesota aan banden

Samenleving
door anp
zaterdag, 17 januari 2026 om 4:28
MINNEAPOLIS (ANP) - Een federale rechter in de Amerikaanse staat Minnesota heeft besloten dat de inzet van agenten van de vreemdelingenpolitie ICE in Minneapolis aan banden wordt gelegd, schrijven The New York Times en The Washington Post. ICE-agenten mogen geen vreedzame demonstranten meer arresteren, geen pepperspray meer inzetten tegen demonstranten en geen automobilisten arresteren die auto's van ICE-agenten volgen.
Rechter Katherine Menendez heeft het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, waar ICE onder valt, 72 uur de tijd gegeven om zich aan de nieuwe regels te houden.
De uitspraak volgt op een zaak die was aangespannen door bewoners van Minneapolis. Zij vonden dat hun grondwettelijke rechten door de federale agenten werden geschonden. De zaak stamt nog van voor de dood van Renee Good. Deze 37-jarige Amerikaanse vrouw werd vorige week door een ICE-agent doodgeschoten in Minneapolis.
Het is nog niet duidelijk of het ministerie van Binnenlandse Veiligheid in hoger beroep gaat.
