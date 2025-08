Vier mensen doodgeschoten in café in Montana

ANACONDA (ANP) - In de Amerikaanse staat Montana is een klopjacht bezig op een man die ervan wordt verdacht vier mensen in een bar te hebben gedood in de stad Anaconda.

De autoriteiten bevestigden aan CBS News dat de slachtoffers vrijdagochtend omstreeks 10.30 uur plaatselijke tijd werden doodgeschoten.

De man, wiens identiteit en foto zijn vrijgegeven, is volgens de politie gewapend en gevaarlijk. Burgers wordt aangeraden hem niet te benaderen, maar meteen het alarmnummer 911 te bellen als ze hem zien.

De politie heeft de woning van de verdachte in Anaconda doorzocht.