Rechter stopt uitvoering Amerikaanse sancties tegen ICC-personeel

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een rechter in de Verenigde Staten heeft implementatie van sancties tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof (ICC) tegengehouden. De in februari door president Donald Trump aangekondigde sancties zijn volgens de rechter een inbreuk op de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting.

Het gaat om financiële sancties en het beperken van visa voor individuen en hun familieleden die meedoen aan ICC-onderzoeken naar Amerikaanse burgers of burgers van bondgenoten van de Verenigde Staten, zoals Israël.

Twee mensenrechtenactivisten stapten in april naar de rechter omdat zij zich genoodzaakt voelden te stoppen met hun werk voor het ICC uit angst voor sancties. Zij voerden aan dat de sancties hun recht om informatie te delen, dat is vastgelegd in de grondwet, aantast. De rechter oordeelde dat de maatregelen hun rechten inderdaad "meer dan noodzakelijk is" beperken.