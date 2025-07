Wachttijd transgenderzorg 6 jaar, situatie ernstig, zegt Netwerk

AMSTERDAM (ANP) - De wachttijd voor een intakegesprek voor mensen die een beroep willen doen op transgenderzorg kan oplopen tot zes jaar. Dat zegt Transgender Netwerk. De voorzitter van de organisatie spreekt van een "crisis die de spuigaten uitloopt".

"De wachttijd groeit al jaren steeds harder, maar structurele oplossingen voor dit probleem zijn ver te zoeken", zegt Remke Verdegem, de voorzitter van Transgender Netwerk. "Transgender mensen die levensreddende zorg nodig hebben, zijn in toenemende mate overgeleverd aan jarenlang in de wachtstand zitten. Met alle gevolgen van dien."

De lange wachttijd is volgens Verdegem niet alleen frustrerend, maar ook schadelijk. "De mentale klachten van patiënten in de wachtstand verergeren alleen maar. Dit is gevaarlijk. Uit onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie blijkt dat ruim 80 procent van transgender Nederlanders ooit zelfmoord heeft overwogen, beduidend meer dan niet-transgender Nederlanders."

Tijdens de Pride Walk die zaterdagmiddag in Amsterdam wordt gehouden, vraagt de organisatie op ludieke wijze aandacht voor de crisis in de transgenderzorg. Deelnemers zullen de leuze 'Blijf aan de lijn, er zijn nog 7000 wachtenden voor u! De wachttijd kan oplopen tot zes jaar' roepen.