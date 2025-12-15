Oekraïense aanval treft Russische duikboot, primeur in oorlog

KYIV (ANP/AFP) - Oekraïense onderwaterdrones hebben met succes een Russische duikboot aangevallen, meldt de Oekraïense binnenlandse veiligheidsdienst (SBOe). Dat is voor het eerst in de oorlog met Rusland. De duikboot lag op het moment van de aanval aangemeerd in de Zwarte Zeehaven van de Russische plaats Novorossiejsk.

"Voor het eerst in de geschiedenis hebben Sub Sea Baby-onderwaterdrones een Russische onderzeeër opgeblazen", deelde de SBOe mee. Volgens de dienst droeg de duikboot vier kruisraketwerpers aan boord die werden gebruikt om het Oekraïense grondgebied te bestoken. Rusland heeft nog niet gereageerd op de claim.

Kyiv heeft de afgelopen weken zijn aanvallen op de Zwarte Zee opgevoerd. Russische troepen voeren geregeld aanvallen uit op de Oekraïense havenstad Odesa. De afgelopen dagen zijn twee Turkse vrachtschepen geraakt bij wat volgens Kyiv aanvallen op Russische doelen waren. Turkije heeft opgeroepen de aanvallen te staken en waarschuwde voor escalatie.