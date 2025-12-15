ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïense aanval treft Russische duikboot, primeur in oorlog

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 19:26
anp151225196 1
KYIV (ANP/AFP) - Oekraïense onderwaterdrones hebben met succes een Russische duikboot aangevallen, meldt de Oekraïense binnenlandse veiligheidsdienst (SBOe). Dat is voor het eerst in de oorlog met Rusland. De duikboot lag op het moment van de aanval aangemeerd in de Zwarte Zeehaven van de Russische plaats Novorossiejsk.
"Voor het eerst in de geschiedenis hebben Sub Sea Baby-onderwaterdrones een Russische onderzeeër opgeblazen", deelde de SBOe mee. Volgens de dienst droeg de duikboot vier kruisraketwerpers aan boord die werden gebruikt om het Oekraïense grondgebied te bestoken. Rusland heeft nog niet gereageerd op de claim.
Kyiv heeft de afgelopen weken zijn aanvallen op de Zwarte Zee opgevoerd. Russische troepen voeren geregeld aanvallen uit op de Oekraïense havenstad Odesa. De afgelopen dagen zijn twee Turkse vrachtschepen geraakt bij wat volgens Kyiv aanvallen op Russische doelen waren. Turkije heeft opgeroepen de aanvallen te staken en waarschuwde voor escalatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

ANP-517129314

Dit goedkope plantaardige krachtvoer is het Japanse geheim voor een lang en gezond leven

shutterstock_1065025445

Je hebt je kinderen verwent als ze dit doen

psqjgquc_australia_625x300_15_December_25

Wat we weten over de vader en zoon die 16 mensen doodschoten. "mama we gaan nu zwemmen"

eyes-10

Deze oogsignalen verraden meteen of iemand een dom besluit gaat nemen

ANP-336637460

Psychotherapeut onthult het ware motief achter vreemdgaan (en het is niet wat je denkt)

Loading