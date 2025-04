Rechter verwerpt verzoek Trump om lasterzaak te stoppen

NEW YORK (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft een verzoek van de Amerikaanse president Donald Trump verworpen om een lasterzaak tegen hem te stoppen. Trump wordt ervan beschuldigd valse en lasterlijke uitspraken te hebben gedaan over vijf zwarte en Latijns-Amerikaanse mannen. Zij waren ten onrechte veroordeeld en gevangengezet voor de spraakmakende verkrachting en zware mishandeling van een witte joggende vrouw in 1989 in Central Park in New York.

Volgens de rechter hebben de mannen genoeg bewijs aangeleverd om hun rechtszaak voort te zetten. Trump beweerde tijdens een campagnedebat voor de presidentsverkiezingen vorig jaar onder meer dat de vijf schuld hadden bekend en schuldig hadden gepleit voor het doden van iemand. De vrouw overleefde de aanval.

De vijf raakten bekend als de Central Park Five. Ze waren door de politie onder druk gezet om te bekennen, maar tijdens het proces hielden ze vol onschuldig te zijn. Netflix bracht er in 2019 een miniserie over uit: When They See Us.