ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechter VS legt bouw balzaal Witte Huis tijdelijk stil

door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 21:23
anp310326169 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Een Amerikaanse rechter heeft de bouw van een balzaal in het Witte Huis tijdelijk stilgelegd. Het is het prestigeproject van 400 miljoen dollar van de Amerikaanse president Donald Trump. Een non-profitorganisatie heeft een rechtszaak aangespannen tegen de bouw. Zolang deze loopt, wordt het project tijdelijk stilgelegd.
De National Trust for Historic Preservation beschuldigt Trump ervan zijn bevoegdheden te hebben overschreden door de historische oostvleugel te slopen en met de bouw van de meer dan 8000 vierkante meter grote balzaal te beginnen zonder toestemming van het Congres.
Het besluit de bouw tijdelijk stil te leggen werd genomen door rechter Richard Leon, die door de Republikeinse president George W. Bush werd aangesteld.
loading

Loading