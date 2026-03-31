Opening Lelystad Airport hangt af van stikstofaanpak kabinet

DEN HAAG (ANP) - Stikstofmaatregelen van het kabinet zijn nodig om Lelystad Airport te openen voor burgerluchtvaart. Dat blijkt uit verklaringen van een ambtenaar van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur in een gesprek met Tweede Kamerleden, en toelichting van een woordvoerder van dat ministerie achteraf. Het duurt daarmee mogelijk nog jaren voor het vliegveld open kan.

De coalitie wil dat Lelystad Airport naast voor Defensie ook een vertrekpunt voor commerciële vluchten wordt. Een voorwaarde is dat het vliegveld aan alle wettelijke eisen voldoet, waaronder een natuurvergunning. Na uitspraken van de rechter in verschillende stikstofzaken is het flink moeilijker geworden om zo'n vergunning te krijgen.

Toen Kamerlid Ines Kostić (Partij voor de Dieren) de ambtenaar vroeg hoelang het duurt voordat Lelystad Airport open kan, begon de ambtenaar over de 'taskforce' met ministers die het kabinet-Jetten heeft opgericht om de stikstofcrisis op te lossen. "Ik ben gebonden aan uitkomst van dat proces."