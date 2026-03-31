Opening Lelystad Airport hangt af van stikstofaanpak kabinet

door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 21:24
DEN HAAG (ANP) - Stikstofmaatregelen van het kabinet zijn nodig om Lelystad Airport te openen voor burgerluchtvaart. Dat blijkt uit verklaringen van een ambtenaar van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur in een gesprek met Tweede Kamerleden, en toelichting van een woordvoerder van dat ministerie achteraf. Het duurt daarmee mogelijk nog jaren voor het vliegveld open kan.
De coalitie wil dat Lelystad Airport naast voor Defensie ook een vertrekpunt voor commerciële vluchten wordt. Een voorwaarde is dat het vliegveld aan alle wettelijke eisen voldoet, waaronder een natuurvergunning. Na uitspraken van de rechter in verschillende stikstofzaken is het flink moeilijker geworden om zo'n vergunning te krijgen.
Toen Kamerlid Ines Kostić (Partij voor de Dieren) de ambtenaar vroeg hoelang het duurt voordat Lelystad Airport open kan, begon de ambtenaar over de 'taskforce' met ministers die het kabinet-Jetten heeft opgericht om de stikstofcrisis op te lossen. "Ik ben gebonden aan uitkomst van dat proces."
POPULAIR NIEUWS

Oncologen over ‘het slechtste diner’: deze vier voedingsmiddelen smeken ze je te schrappen

Waarom zoveel Nederlanders spijt krijgen van hun buitenlandse droomhuis

Redt Afrika Europa uit de brand? Er klopt een nieuwe brandstofreus op onze deur

Nieuw bewijs zet beschuldigingen aan Trump door 13-jarig meisje op scherp

Wolf bijt vrouw in hartje Hamburg

Waarom vrouwen boven de 40 vooral moeten blijven feesten

