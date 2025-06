Rechter VS: Trump kan Columbia-demonstrant Khalil niet vasthouden

NEW YORK (ANP/RTR) - Een federale rechter in New York heeft geoordeeld dat de regering van president Donald Trump geen Amerikaanse buitenlandse belangen kan aanvoeren om de aanhouding van Columbia University-student en pro-Palestijnse activist Mahmoud Khalil te rechtvaardigen. Het gerechtelijke bevel tot Khalils vrijlating treedt vrijdag in werking.

Khalil werd in maart opgepakt door de immigratiepolitie en zit sindsdien vast in Louisiana. Hij werd gearresteerd op grond van een vrijwel nooit toegepaste bepaling uit de Amerikaanse immigratiewet. Die stelt dat de minister van Buitenlandse Zaken buitenlanders mag laten uitzetten als hun aanwezigheid "schadelijk is voor de buitenlandse belangen van de Verenigde Staten". Zijn permanente verblijfsvergunning ('green card') werd ingetrokken.

Eind mei bepaalde de rechter al dat het plan om Khalil uit te zetten mogelijk in strijd is met de grondwet. Khalil had betoogd dat zijn beoogde deportatie ingaat tegen het recht op vrije meningsuiting, een grondrecht.