Rechter VS: Trump schond vrijheid van meningsuiting demonstranten

door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 1:24
BOSTON (ANP) - Een federale rechter in Boston heeft geoordeeld dat de regering van president Donald Trump de dreiging van deportatie heeft gebruikt om pro-Palestijnse demonstranten op Amerikaanse studentencampussen systematisch te intimideren en het zwijgen op te leggen. Dat melden Amerikaanse media zoals The New York Times.
De rechtszaak was aangespannen door een coalitie van academische en burgerrechtenorganisaties om toekomstige deportaties van studenten te blokkeren. Zij betoogden dat de regering de dreiging van "ideologische deportatie" heeft gebruikt om mensen te straffen die kritiek hadden geuit op de Israëlische regering en de oorlog in Gaza.
De rechter, nog benoemd door de Republikeinse president Ronald Reagan, sprak een berisping uit tegen president Trump omdat die de vrijheid van meningsuiting van niet-burgers had beperkt. De rechter legde echter nog geen verbod op toekomstige deportaties van demonstrerende studenten op. Hij zei zich daarover "op een later tijdstip" uit te spreken.
