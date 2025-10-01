VS uren verwijderd van overheidssluiting na stemmingen in Senaat

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse overheid gaat om 00:01 uur lokale tijd (06.01 uur Nederlandse tijd) dicht, melden Amerikaanse media zoals The New York Times en The Washington Post. Dat werd duidelijk nadat de Democraten in de Senaat een wetsvoorstel van de Republikeinen om de financieringsdeadline te verlengen, hadden geblokkeerd.

Het is de eerste sluiting sinds eind 2018, toen de overheid 35 dagen lang op slot ging. De Democraten zeggen alleen te stemmen voor financiering van de overheid als de Republikeinen akkoord gaan met het verlengen van de aflopende subsidies voor de gezondheidszorg. De Republikeinen zeggen dat de Democraten de overheid "gegijzeld" houden.

Senator John Barrasso, de Republikeinse nummer twee in de Senaat, zei dat het orgaan woensdag opnieuw stemt over een tijdelijke financieringsmaatregel.