JERUZALEM (ANP/RTR) - Israëlische rechters hebben aanklagers geadviseerd om een langlopende corruptiezaak tegen premier Netanyahu te laten vallen. Een andere zaak zou opnieuw bekeken moeten worden.

Het proces tegen Netanyahu loopt sinds 2020 en omvat drie strafzaken, waarvan Case 4000 als belangrijkste wordt gezien. Netanyahu zou gunstige regelgeving hebben beloofd aan een telecombedrijf in ruil voor positieve media-aandacht. De rechters adviseren de zaak te laten vallen, omdat er weinig kans is op een veroordeling.

In een andere zaak adviseren de rechters de aanklagers opnieuw naar hun argumenten te kijken. In Case 2000 wordt Netanyahu ervan beschuldigd een deal te hebben gesloten met een kranteneigenaar om positieve berichtgeving te krijgen, maar de rechters betwijfelen of er sprake is van een strafbaar feit.

Luxe goederen

De premier wordt in de derde zaak ervan beschuldigd luxe goederen te hebben ontvangen van vermogende personen in ruil voor gunsten. De rechters bevelen aan om tot een schikking te komen.

Premier Netanyahu riep nadat de aanbevelingen wereldkundig waren gemaakt op om het proces tegen hem stop te zetten. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend.