Rechters ICC hekelen weigering Mongolië om Poetin te arresteren

DEN HAAG (ANP) - Rechters van het Internationaal Strafhof (ICC) zijn van oordeel dat Mongolië verzuimd heeft Vladimir Poetin te arresteren toen de Russische president begin september een bezoek bracht aan het land. Door "de ernst" daarvan leggen ze de kwestie voor aan de lidstaten van het hof. Die kunnen eventueel besluiten tot maatregelen.

Mongolië is zelf aangesloten bij het hof dat in Den Haag zetelt. Het ICC heeft tegen Poetin een arrestatiebevel uitgevaardigd om zijn rol bij de deportatie van Oekraïense kinderen. Poetin werd desondanks feestelijk onthaald in de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar, nadat hij volgens ingewijden in aanloop naar het bezoek garanties had gekregen dat hij niet opgepakt zou worden. Poetin waagde zich daarvoor niet aan reizen naar landen die zijn aangesloten bij het ICC.