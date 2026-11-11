Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rechtse Zemmour doet mee aan Franse presidentsverkiezingen

Samenleving
door anp
anp111126003 1
Volg ons op Google Nieuws
PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De rechtse politicus Éric Zemmour heeft dinsdag zijn deelname aan de presidentsverkiezingen van Frankrijk bekendgemaakt. Zemmour is de leider van de radicaal-rechtse partij Reconquête. Hij staat bekend om zijn anti-islam- en anti-immigratiestandpunten.
"Ik stel me kandidaat om te proberen een Frankrijk te behouden dat Frans is, en om ervoor te zorgen dat de toekomst van ons land Frans blijft", zei de 68-jarige Zemmour, die meermaals veroordeeld is voor racistische uitspraken.
Voordat hij de politiek inging, was Zemmour journalist en televisiecommentator. In 2022 deed hij ook mee aan de presidentsverkiezingen. Hij beloofde om Frankrijk te redden van problemen die volgens hem waren veroorzaakt door immigratie en de islam. Zemmour viel in de eerste ronde af.
De Franse presidentsverkiezingen vinden in april plaats.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een ouder stel stapt met rugzakken in een geel-blauwe NS-trein op een perron.

Op deze manieren reis je goedkoper met de trein als 60-plusser

pensioen_symbolisch_AI

AOW plus €1.000 pensioen? Je bent in 2027 zo'n €192 kwijt, maar donderdag kan dat €51 worden

shutterstock_2839740149

50.000 euro op je rekening? Zo geef je je geld een verstandige bestemming

Een rol wc-papier op een glazen plank in een open koelkast.

Waarom je een rol toiletpapier in je koelkast zou moeten leggen

ramen-open-condens-header

Elke ochtend de ramen open en toch condens? Dit kan er misgaan: is dat genoeg tegen vocht?

Een wit dekbed ligt opgeschud op een tweepersoonsbed in een lichte slaapkamer.

Dit zijn de beste 4-seizoenendekbedden volgens de Duitse consumententest: een goeie heb je al voor 24 euro

Loading