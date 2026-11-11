Rechtse Zemmour doet mee aan Franse presidentsverkiezingen

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De rechtse politicus Éric Zemmour heeft dinsdag zijn deelname aan de presidentsverkiezingen van Frankrijk bekendgemaakt. Zemmour is de leider van de radicaal-rechtse partij Reconquête. Hij staat bekend om zijn anti-islam- en anti-immigratiestandpunten.

"Ik stel me kandidaat om te proberen een Frankrijk te behouden dat Frans is, en om ervoor te zorgen dat de toekomst van ons land Frans blijft", zei de 68-jarige Zemmour, die meermaals veroordeeld is voor racistische uitspraken.

Voordat hij de politiek inging, was Zemmour journalist en televisiecommentator. In 2022 deed hij ook mee aan de presidentsverkiezingen. Hij beloofde om Frankrijk te redden van problemen die volgens hem waren veroorzaakt door immigratie en de islam. Zemmour viel in de eerste ronde af.

De Franse presidentsverkiezingen vinden in april plaats.