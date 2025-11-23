Recordbedrag voor zakhorloge van overleden Titanic-passagier

LONDEN (ANP) - Een gouden zakhorloge van een passagier die stierf bij het zinken van de Titanic, is op een veiling verkocht voor bijna 1,8 miljoen pond (ruim 2 miljoen euro). Nog nooit eerder is zoveel betaald voor Titanic-memorabilia, aldus veilinghuis Henry Aldridge and Son Auctioneers.

Het 18-karaats gouden zakhorloge van het merk Jules Jurgensen was eigendom van Isidor Straus. Hij was de medeoprichter van de Amerikaanse warenhuisketen Macy's en behoorde met zijn vrouw Ida tot de rijkste passagiers van de Titanic.

Ze stierven toen het schip in april 1912 verging, samen met 1500 anderen. De twee werden in de film Titanic afgebeeld als het koppel dat elkaar op bed vasthield tijdens het zinken. Isidors lichaam werd later teruggevonden met het horloge. Het horloge ging vervolgens naar de nabestaanden, die het nu hebben verkocht.