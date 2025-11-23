Norris en Piastri mogelijk gestraft na Grote Prijs van Las Vegas

LAS VEGAS (ANP) - Stewards van de internationale autosportfederatie FIA zijn na de Grote Prijs van Las Vegas een onderzoek gestart naar de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. De bodemplaat zou te veel zijn afgesleten, luidt het in een technisch rapport. Het kan betekenen dat de regels zijn overtreden en een straf volgt. In het ergste geval is diskwalificatie mogelijk.

Die plaat onder de auto moet minstens 9 millimeter dik zijn en dat was niet het geval, was het oordeel na een technische inspectie.

Norris is de leider in het kampioenschap van de Formule 1. De Brit eindigde in Las Vegas als tweede achter Max Verstappen van Red Bull. Piastri werd als vierde geklasseerd. In de titelstrijd heeft Norris 30 punten voorsprong op zijn Australische teamgenoot en 42 op Verstappen. Bij een diskwalificatie raakt Norris 18 punten kwijt en Piastri 12.