ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

7 redenen waarom je die ander niet uit je hoofd krijgt

psychologie
door Nina van der Linden
zondag, 23 november 2025 om 10:16
generated-image (62)
Je kent het vast. Hij of zij blijft maar in je hoofd zitten. Meestal een ex. Maar soms ook iemand anders uit je verleden. Het levert je niks op, dat gepieker. Maar laten kun je het ook niet.
Misschien is het een ex, een oude vriend(in), een collega, of zelfs een voorbijgaande ontmoeting die je niet kunt loslaten. Waarom blijven deze mensen zo hardnekkig ronddwalen in je hoofd, soms maanden of zelfs jaren nadat het contact is verbroken? Volgens psychologen zijn daarvoor, verrassend genoeg, zeven specifieke redenen. En het goede nieuws: als je weet waarom je zo blijft piekeren, kun je er ook wat aan doen.
De 7 psychologische redenen op een rij:
  1. De diepe behoefte aan verbinding Mensen zijn sociale wezens. Een belangrijke persoon verdwijnt, en je brein registreert direct een gevoel van leegte. Terugdenken is een aangeboren reflex om verbondenheid te zoeken en emotionele veiligheid te herwinnen.
  2. Nostalgie en idealiseren van geluk Vaak koppel je diegene aan een gelukkige tijd. Die herinneringen vormen een mentaal toevluchtsoord, zeker als het huidige moment tegenvalt. Je kunt daardoor het verleden gaan idealiseren—wat het loslaten bemoeilijkt.
  3. Herhaling en piekeren Soms schieten herinneringen als vanzelf steeds opnieuw door je hoofd. Dit repeterende denken kan een vervelende gewoonte worden die zichzelf voedt. Actie ondernemen—door bijvoorbeeld afleiding te zoeken—helpt om deze vicieuze cirkel te doorbreken.
  4. Onopgeloste emoties of onafgemaakte zaken Misschien is er iets nooit uitgesproken of afgerond. Ons brein wil graag closure, en zonder afsluiting blijf je onbewust teruggrijpen naar het verleden.
  5. Afwijzing en het verlangen naar bevestiging Afwijzing laat diepe sporen na. Het gemis aan bevestiging of acceptatie kan ervoor zorgen dat je blijft nadenken over het ‘waarom’—en over wat je misschien anders had kunnen doen.
  6. Het idee van ‘wat had kunnen zijn’ Soms obsesseren we over een alternatieve toekomst, vol ‘wat als’-scenario’s. Deze fantasiebeelden kunnen sterker aanvoelen dan de werkelijkheid, zeker als het leven nu even tegenzit.
  7. Biologische imprint Sterke emoties, zoals verliefdheid of diepe vriendschap, laten letterlijk neurologische sporen in je hersenen achter. Deze ‘imprint’ zorgt ervoor dat herinneringen aan die persoon extra makkelijk naar boven komen.
Conclusie: Blijven denken aan iemand is geen teken van zwakte, maar het resultaat van herkenbare psychologische processen. Begrip van deze mechanismen is de eerste stap richting loslaten, en maakt het mogelijk om bewust te kiezen voor de toekomst—in plaats van te blijven dwalen in het verleden.

Lees ook

Vrienden blijven met je ex: het zegt iets over je persoonlijkheidVrienden blijven met je ex: het zegt iets over je persoonlijkheid
"Ik lag in het verkeerde bed op het verkeerde moment met de verkeerde vrouw.""Ik lag in het verkeerde bed op het verkeerde moment met de verkeerde vrouw."
Je ex volgen op Facebook wordt nóg eenvoudigerJe ex volgen op Facebook wordt nóg eenvoudiger
8 horrorverhalen over scheiden8 horrorverhalen over scheiden
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 47556528

5 tekenen dat je een paar verwende kinderen hebt opgevoed

118865298_m

Waarom je ook in de herfst en winter je ramen moet openen

us-uhd-u8000f-un65u8000ffxza-545909747_10149317942329

Electronica is heel vaak goedkoper in Duitsland, ook in Duitse webshops

anp231125002 1

Even tot hier plaatst panelen terug naast begraafplaats Margraten

generated-image (61)

Wat in Gaza lukte, lukt me ook in Oekraïne, denkt Trump

179157089_m

Waarom het nu het perfecte moment is om je dakgoten schoon te maken

Loading