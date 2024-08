Recordhoeveelheid regen in zomers Wenen

WENEN (ANP/DPA) - In een buitenwijk van Wenen is zaterdag ruim 110 millimeter regen gevallen. Dat was volgens de zender ORF een recordhoeveelheid in de zomer sinds de metingen 152 jaar geleden begonnen.

Behalve een record bracht het vele water, soms in de vorm van hagel, ook ernstige overlast in delen van de Oostenrijkse hoofdstad. Straten en spoorbanen kwamen blank te staan, woningen en kelders liepen onder. De brandweer rukte honderden keren uit om hulp te verlenen.

Een vrouw kwam ten val op een hellende straat en werd door het kolkende water meegesleurd. Ze kwam klem te zitten onder een geparkeerde bus. Het voertuig moest worden opgetakeld om haar te bevrijden. Het slachtoffer is levensgevaarlijk gewond in een ziekhuis opgenomen.