Reddingswerkers redden vrouw 91 uur na aardbeving Myanmar

NAYPYIDAW (ANP/AFP) - In de Myanmarese hoofdstad Naypyidaw is een vrouw 91 uur na de zware aardbeving in het land gered. De vrouw van ongeveer 63 jaar lag onder het puin en is volgens de brandweer dinsdagochtend levend gevonden. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Door de beving van vrijdag zijn minstens 2719 doden gevallen. Juntaleider Min Aung Hlaing verwacht dat het dodental uiteindelijk boven de 3000 zal uitkomen. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar slachtoffers. Het aantal vermisten ligt volgens de junta boven de vierhonderd.

Myanmar en omliggende landen werden vrijdag opgeschrikt door een aardbeving met een kracht van 7.7. Deze vond op 17 kilometer van Mandalay plaats, met 1,5 miljoen inwoners de tweede stad van Myanmar, op een diepte van 10 kilometer. Sindsdien zijn ook meerdere naschokken geweest. Er is schade aan onder meer gebouwen, infrastructuur en communicatienetwerken.