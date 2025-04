Verstappen met goed gevoel richting Grote Prijs van Japan

SUZUKA (ANP) - Max Verstappen gaat met een goed gevoel richting de Grote Prijs van Japan van zondag. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing bewaart goede herinneringen aan het circuit van Suzuka en put vertrouwen uit de laatste race in China.

Verstappen eindigde in Shanghai als vierde, nadat hij in de laatste fase op harde banden twee plaatsen was opgerukt. "De prestaties in dat deel waren veelbelovender en we zagen veel meer snelheid in de auto", zei de 27-jarige Nederlander via de renstal. "Het team heeft hard gewerkt om onze prestaties te optimaliseren en ik ben deze week ook weer terug geweest in de fabriek op de simulator."

Verstappen won de laatste drie races in Suzuka. "Ik vind het altijd leuk om op dit circuit te racen: het heeft veel snelle bochten en het is een circuit waar we normaal gesproken goed racen, dus hopelijk kunnen we het beste uit de auto halen en ons dit weekend verbeteren", aldus de huidige nummer 2 in de WK stand.