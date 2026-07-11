ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Reflecting Pool in Washington opnieuw leeg voor herstel

Samenleving
door anp
zaterdag, 11 juli 2026 om 3:13
anp110726004 1
WASHINGTON (ANP) - De iconische Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt door nieuwe problemen met de renovatie die president Donald Trump liet uitvoeren, melden media zoals The Guardian. Het waterbassin was pas begin juni heropend na een ingrijpende opknapbeurt.
Volgens minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum wordt het bassin geleegd om vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli te verwijderen en schade te herstellen. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plaatsen los. Wanneer de Reflecting Pool weer opengaat, is niet bekend.
Trump maakte van het 104 jaar oude waterbassin een speerpunt van zijn plannen om Washington te verfraaien. De bodem kreeg een blauwe kleur, deels in de kleur van de Amerikaanse vlag. Daarmee wil Trump van de Reflecting Pool een symbool van Amerikaans patriottisme maken.
De renovatie, die naar schatting meer dan 16 miljoen dollar kost, kampte eerder al met problemen door algenvorming en loslatende verf. Trump wijt die problemen aan vandalisme.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-07-06 om 07.49.45

De 10 schoonste landen van de wereld in 2026

Scherm­afbeelding 2026-07-10 om 06.40.01

In deze gemeenten mag je sinds vandaag géén water meer uit sloten halen — bekijk of jouw regio erbij zit

Scherm­afbeelding 2026-07-10 om 05.55.19

Geert Wilders meldt zich direct na uitschakeling Marokko dolblij op X

shutterstock_2748557679

Dit zijn de 13 gezondste landen met het meeste schone lucht

generated-image

Deze simpele tempo-truc maakt je dagelijkse wandeling ineens serieuze training

hitte-huurwoning-hero

Is je huurwoning ondragelijk heet? Sinds 1 juli kun je huurverlaging afdwingen — zo doe je dat

Loading