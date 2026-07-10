Agent omgekomen bij dodelijk ongeval langs kanaal in Lieren

LIEREN (ANP) - Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent om het leven gekomen. Even na 13.30 uur was er een ernstige aanrijding tussen een vrachtwagen en een auto aan de Kanaal Zuid. "Met grote verslagenheid moeten wij meedelen dat dit onze politiecollega's in een burgervoertuig zijn", meldt de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag.

De andere agent in het burgervoertuig raakte zwaargewond. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen van het ongeval.

Of de chauffeur van de vrachtwagen gewond raakte, is niet bekend.