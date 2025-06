Regenachtige nacht voor deelnemers aan de Roparun

ROTTERDAM (ANP) - Lopers die meedoen aan de Roparun hebben een regenachtige nacht achter de rug. Soms moesten de deelnemers schuilen, zegt een woordvoerder van Roparun, een estafetteloop van ruim 500 kilometer waarmee geld wordt ingezameld voor mensen met kanker.

Ondanks het weer gaat het de deelnemers "wonderbaarlijk goed" af, aldus de woordvoerder. Op de Franse route lopen deelnemers zelfs 1,5 uur voor op schema. Een team moest een aantal keren stoppen omdat het te vroeg was aangekomen bij de checkpoints. "Ze moeten dan even wachten, omdat we niet willen dat ze vannacht al aankomen in Rotterdam, in plaats van morgen."

De regen heeft supporters niet tegengehouden, zag de woordvoerder afgelopen nacht. "We zagen heel veel publiek langs de route. Zo stonden er midden in de nacht mensen in het bos en waren er feestjes georganiseerd langs de weg. Heel leuk."

De Roparun ging zaterdagochtend van start in Enschede en Clastres in Frankrijk. Maandag finishen de teams in Rotterdam.