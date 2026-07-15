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Regenboog van WorldPride wordt zichtbaar in Amsterdam

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 12:00
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AMSTERDAM (ANP) - Tijdens WorldPride, van 25 juli tot en met 8 augustus, wordt Amsterdam een 'Rainbow City'. Meer dan vijftig iconische gebouwen in de hoofdstad zullen in die periode hun gevels verlichten of versieren met regenboogkleuren.
Onder meer station Amsterdam Centraal, de Stopera, Eye Filmmuseum, de Johan Cruijff ArenA, het Van Gogh Museum, Paradiso, de Ziggo Dome en de Bijenkorf doen mee aan het initiatief. "Hiermee laten zij zien dat Amsterdam, in solidariteit, staat voor diversiteit, inclusie en gelijke rechten", zegt de organisatie.
Tijdens de Canal Parade op 1 augustus laat de NS meer en langere treinen naar Amsterdam rijden. Op het centraal station is op die dag een 'Change Station', een kleedruimte voor bezoekers met een garderobe, pashokjes en visagisten.
De botenparade wordt deze keer een "onvergetelijke, historische editie", zei Pridedirecteur Lucien Spee eerder dit jaar. In de Prinsengracht komt een 300 meter lang stadion met 10.000 zitplaatsen. Alle continenten zijn vertegenwoordigd met eigen boten.
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