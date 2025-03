Regering Portugal valt na verlies vertrouwensstemming

LISSABON (ANP/RTR) - De minderheidsregering in Portugal is gevallen nadat zij dinsdagavond een vertrouwensstemming in het parlement had verloren. De stemming was een initiatief van premier Luís Montenegro, wiens integriteit door de oppositie in twijfel wordt getrokken.

De oppositie meent dat het bedrijf van Montenegro's familie heeft geprofiteerd van overheidscontracten. Montenegro is de oprichter van een adviesbureau dat nu wordt gerund door zijn zonen. Hij ontkende iets verkeerds te hebben gedaan en schreef de vertrouwensstemming uit als oplossing voor de politieke crisis.

142 leden van het parlement stemden tegen de regering en 88 voor. Er waren geen onthoudingen. Montenegro's kabinet, dat elf maanden geleden aantrad, is nu demissionair geworden. Het is nu aan president Marcelo Rebelo de Sousa om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Hij zei eerder al dat die medio mei gehouden kunnen worden.