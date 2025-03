Nuis denkt te kunnen starten op WK afstanden 

HAMAR (ANP) - Kjeld Nuis denkt te kunnen starten bij de WK afstanden in Hamar deze week. De 35-jarige schaatser hoopt zaterdag in actie te komen op de 1000 en zondag op de 1500 meter. Hij denkt na zijn eerste rondjes op het ijs dat het mogelijk is, vertelde hij in Hamar.

Nuis schopte bij de laatste wereldbekerwedstrijd in Heerenveen na een diskwalificatie uit boosheid tegen een stoel en liep daarbij een diepe snee in zijn voet op. De wond bij de olympisch kampioen op de 1500 meter moest worden gehecht en hij kon meer dan een week niet in zijn schaatsschoen.

Nadat hij tien dagen niet had geschaatst, stapte Nuis dinsdagmiddag het ijs van het Vikingskipet in Hamar op. "Het ging vrij goed, ik was blij dat ik kon gaan testen", reageerde hij. Nuis had wel het gevoel dat zijn voet iets scheef stond. "En dat is logisch ook. Er zit een zwelling onder mijn hak, daar zit vocht in, dus je komt hoger te staan."