Regering Trump klaagt UCLA aan voor antisemitisme

Samenleving
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 4:03
anp250226004 1
LOS ANGELES (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA) aangeklaagd voor het creëren van een vijandige werkomgeving voor Joodse en Israëlische werknemers. UCLA zou "een oogje hebben dichtgeknepen" voor antisemitisme op de campus tijdens de pro-Palestijnse studentenprotesten.
Volgens de minister van Justitie, Pam Bondi, stonden bestuurders van UCLA toe dat antisemitisme op de campus floreerde, waardoor studenten en personeel werden geschaad. De eis van de rechtszaak is dat UCLA anti-discriminatiebeleid handhaaft en dat benadeelde Joodse en Israëlische werknemers van de universiteit een schadevergoeding krijgen. Hoe hoog het bedrag van de schadevergoeding zou moeten zijn, is niet bekend.
Op campussen van meerdere universiteiten in de VS werden in 2024 grote studentenprotesten gehouden. De demonstranten eisten onder meer een einde aan het Israëlische geweld in Gaza. President Donald Trump heeft de pro-Palestijnse protesten als antisemitisch neergezet en voert sindsdien een strijd tegen elite-universiteiten zoals Columbia University, Harvard en UCLA.
Trump eiste eerder een boete van ruim 1 miljard dollar van de Universiteit van Californië. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, noemde dat politieke afpersing. Die eis is inmiddels ingetrokken. Vorig jaar schrapte de regering van Trump ook honderden miljoenen aan financiering voor de universiteit, maar een rechter trok een streep door dat besluit.
