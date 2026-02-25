Tophonkballer Jonathan Schoop niet langer vast

WILLEMSTAD (ANP) - De rechter-commissaris op Curaçao heeft dinsdagmiddag (lokale tijd) de hechtenis van tophonkballer Jonathan Schoop (34) opgeheven. Schoop blijft nog wel verdachte in een grootschalig onderzoek naar illegaal wapenbezit.

Schoop werd op 29 januari met nog acht personen aangehouden in het kader van een onderzoek naar illegaal wapenbezit. Tijdens invallen, onder meer in het huis van Schoop, werden vuurwapens, munitie, patroonhulzen en messen in beslag genomen. Op 11 februari werd zijn hechtenis met zestig dagen verlengd.

De advocaat van Schoop heeft dinsdag tegen lokale media gezegd dat de hechtenis is geschorst. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd dat Schoop is vrijgelaten, maar geeft verder geen informatie over de zaak.

Schoop werd vanwege zijn hechtenis niet geselecteerd voor het Nederlandse team, dat in maart uitkomt op de World Baseball Classic (WBC).

Hij speelde van 2013 tot 2023 in de Amerikaanse Major League. Hij kwam uit voor Baltimore Orioles, Milwaukee Brewers, Minnesota Twins en Detroit Tigers. Schoop speelde ook op verschillende toernooien voor Nederland.